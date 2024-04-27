Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро

Попит на валюті також скоротився.

У березні поточного року банки України ввезли готівкової іноземної валюту на 25% менше, ніж місяцем раніше - в обсязі 855 мільйонів доларів. Для порівняння, в лютому було ввезено 1,138 мільярда доларів, свідчать дані Нацбанку, інформує ZN.ua .

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При цьому у березні банки імпортували 622 мільйони доларів та 232 мільйони євро. Крім того, за березень із України було вивезено валюти на 70 мільйонів доларів.

Відповідно до даних НБУ, в країні зменшився попит на валюту. Так, населення у березні купило у банках 574,9 мільйона доларів, що на 30,3% менше, ніж у лютому (824,5 мільйона доларів).

Хоча говорити про сформовану тенденцію до зниження попиту на валюту, скоріш за все, рано. За словами екс-глава Ради НБУ Богдана Данилишина, у першому кварталі мало місце стрімке зростання попиту. Так, за перші три місяці року українці придбали готівкову валюту на суму 2,5 мільярда доларів (вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року). Тобто, вірогідно, наразі ринок стабілізувався.

За оцінками Богдана Данилишина, загальний обсяг готівкової валюти в обігу у населення та бізнесу становить понад 120 мільярдів доларів. Такий високий обсяг готівкової валюти може бути показником економічного добробуту, і ризиком для фінансової системи за умов економічних і політичних коливань.