ЄЦБ оголосив конкурс для розробки цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив конкурс для інноваційних компаній та експертів з метою розвитку проєкту цифрового євро. До участі запрошуються банки, фінтех-компанії, дослідницькі інститути та технічні експерти. Про це пише FinTechInsider, з посиланням на Finextra.

ЄЦБ оголосив конкурс для розробки цифрового євро

Основними цілями конкурсу є демонстрація технічної реалізації «умовних платежів», тестування інтерфейсів цифрового євро та дослідження додаткових сценаріїв використання валюти.

Проєкт триватиме до травня 2025 року, а найперспективніших учасників запросять на презентацію для проєктних стейкхолдерів.

Паралельно ЄЦБ проводить академічне дослідження, де науковці можуть представити теоретичні розробки та концепції впровадження цифрової валюти. Технічна інфраструктура для тестування буде доступна у лютому наступного року.





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