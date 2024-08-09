Тіньові схеми закупівель для армії: БЕБ вилучило 4,7 млн євро готівки

Працівники Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро "чорної" готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків компаніями-постачальниками продуктів для української армії, інформує Апостроф.

Про це інформує пресслужба бюро.

Зазначається, що величезну суму необлікованої готівки перевозила бухгалтер компанії в багажнику авто.

Під час затримання походження грошей жінка пояснити не змогла.

"Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що у 2022-2023 роках компанія поставила на адресу Міністерства оборони продукти на 14,5 млрд грн із ПДВ. Службові особи документально оформили низку безтоварних операцій з купівлі та постачання продуктів харчування з підконтрольними фірмами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

БЕБ провело обшуки в офісах групи компаній, за адресами проживання фігурантів та вилучило документи та чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 та ч.2 ст. 209 ККУ триває.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Тіньові схеми закупівель для армії: БЕБ вилучило 4,7 млн євро готівкиТіньові схеми закупівель для армії: БЕБ вилучило 4,7 млн євро готівки
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