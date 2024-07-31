Італія вилучила активи у російського олігарха Олексія Федоричева: нерухомість та акції компаній на 41 млн євро

Олексій Федоричев

Із сонячної Італії прийшли дуже цікаві новини. Тут фінансова поліція вилучила у російського бізнесмена активи у сумі 41 мільйон євро. Відомо, що такі дії місцеві правоохоронці здійснили за зверненням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП).

Про це стало відомо завдяки повідомленню місцевого видання Corriere Fiorentino.

За даними видання, йдеться про 68-річного олігарха з Росії Олексія Федоричева, який мешкає в Монте-Карло.

Олексій Федоричев, фото: via rusmonitor

Стверджується, що він один із найбагатших людей у ??світі, зокрема, він працює у сфері торгівлі сировиною, є власником портів, спонсором спортивних команд, інвестує у хімічний сектор та сектор добрив.

Також на цю новину вже відреагували автори Telegram-каналу "Всі ходи записані", де публікують компромат на відомих чиновників, політиків та бізнесменів.

"Прокуратура Флоренції заявила, що заарештувала майно Федоричева на €41 млн у зв'язку з розслідуванням і за запитом органів прокуратури України. Бізнесмен, який живе в Монако, інвестував вкрадені в Україні гроші в нерухомість у Тоскані, включно із замком XII століття Торре дель Галло у Флоренції«, - пишуть автори каналу.", - пишуть автори каналу.

Публікація "Всі ходи записані", скріншот: Telegram

В Україні проти нього порушено кілька справ. Зокрема, щодо корупції та шахрайства з компанією, що займається торгівлею сільськогосподарською продукцією, на суму понад 60 мільйонів доларів, а також щодо відмивання грошей.

Також авторитетне видання La Repubblica повідомляє, що росіянин реінвестував частину незаконно отриманих коштів та отримав через довірчу компанію право власності на весь капітал компанії, яка володіє "великим розкішним комплексом нерухомості" у Флоренції на 3 мільйони євро.

Також під арештом опинилися ще чотири об'єкти нерухомості вартістю близько 38 мільйонів.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
У Раді заблокували законопроєкт про нові акцизи на пальнеУ Раді заблокували законопроєкт про нові акцизи на пальне
Україна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активівУкраїна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активів
НБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фотоНБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фото
Італія вилучила активи у російського олігарха Олексія Федоричева: нерухомість та акції компаній на 41 млн євроІталія вилучила активи у російського олігарха Олексія Федоричева: нерухомість та акції компаній на 41 млн євро
Блок рекламы


Похожие новости
Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юстУкраїна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст
Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»
Акції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший кварталАкції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший квартал
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця рокуПриватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року
Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
Ціни на газ у Європі на максимумі з початку року через ракетні обстріли Ізраїлю та УкраїниЦіни на газ у Європі на максимумі з початку року через ракетні обстріли Ізраїлю та України
Последние новости
Подгружаем последние новости