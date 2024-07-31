Італія вилучила активи у російського олігарха Олексія Федоричева: нерухомість та акції компаній на 41 млн євро

Із сонячної Італії прийшли дуже цікаві новини. Тут фінансова поліція вилучила у російського бізнесмена активи у сумі 41 мільйон євро. Відомо, що такі дії місцеві правоохоронці здійснили за зверненням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП).



Про це стало відомо завдяки повідомленню місцевого видання Corriere Fiorentino.



За даними видання, йдеться про 68-річного олігарха з Росії Олексія Федоричева, який мешкає в Монте-Карло.



Олексій Федоричев, фото: via rusmonitor

Стверджується, що він один із найбагатших людей у ??світі, зокрема, він працює у сфері торгівлі сировиною, є власником портів, спонсором спортивних команд, інвестує у хімічний сектор та сектор добрив.

Також на цю новину вже відреагували автори Telegram-каналу "Всі ходи записані", де публікують компромат на відомих чиновників, політиків та бізнесменів.

"Прокуратура Флоренції заявила, що заарештувала майно Федоричева на €41 млн у зв'язку з розслідуванням і за запитом органів прокуратури України. Бізнесмен, який живе в Монако, інвестував вкрадені в Україні гроші в нерухомість у Тоскані, включно із замком XII століття Торре дель Галло у Флоренції«, - пишуть автори каналу.", - пишуть автори каналу.

Публікація "Всі ходи записані", скріншот: Telegram



В Україні проти нього порушено кілька справ. Зокрема, щодо корупції та шахрайства з компанією, що займається торгівлею сільськогосподарською продукцією, на суму понад 60 мільйонів доларів, а також щодо відмивання грошей.

Також авторитетне видання La Repubblica повідомляє, що росіянин реінвестував частину незаконно отриманих коштів та отримав через довірчу компанію право власності на весь капітал компанії, яка володіє "великим розкішним комплексом нерухомості" у Флоренції на 3 мільйони євро.

Також під арештом опинилися ще чотири об'єкти нерухомості вартістю близько 38 мільйонів.