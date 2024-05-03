Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року

Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою Новою поштою по всій Україні та у 13 країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.

Фото: Приватбанк

Безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Як замовити нову картку

Щоб замовити нову картку Приватбанку чи перевипустити діючу, необхідно оформити заявку у Приват24.

Отримати картку можна у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії.