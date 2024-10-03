Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%, що на 0,8 в. п. нижче показника станом на 1 серпня 2024 року та на 4,2 в.п. — показника станом на початок року. Про це йдеться в даних НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
Фото:depositphotos

Ключові чинники скорочення частки NPL

Ключові чинники скорочення частки NPL — подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.

Скорочення NPL

Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 415 млн грн за місяць та на 5,8 млрд грн з початку року, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.





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