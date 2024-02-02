В січні Україна збільшила експорт і імпорт товарів: названо топ – 3 торговельно успішних категорій

Обсяг експорту продукції з України все ще переважає імпорт.

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За перші 25 днів нового року Україна збільшила обсяг експорту товарів на 12% в порівнянні з таким же періодом минулого року, повідомляє НБУ. Зріс також і імпорт — на 3,8%, інформує ZN.ua .

Збільшення показника експорту товарів головним чином пов’язано з тим, що протягом 01-25.01.2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 року відбулося зростання експорту за такими статтями:

руди та концентратів залізних – на 142,0 млн дол.;

макухи і залишків з рослинних жирів і олій – на 72,9 млн дол.;

напівфабрикатів із заліза та сталі – на 62,2 млн дол.;

насіння ріпаку – на 61,8 млн дол.;

зернових культур на 21,0 млн дол.

ТОП - 3 експорту товарів з України, що користуються неабияким попитом за кордоном, виглядає так:

група 1005 «Кукурудза»;

група 1512 «Олія соняшникова…»;

група 2601 «Руди та концентрати залізні».

ТОП - 3 імпорту містить товари, які полюбилися українцям: