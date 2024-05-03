Грошові перекази в Україну продовжують падати

Приватні грошові перекази в Україну у січні-березні 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це свідчать попередні дані Національного банку України.

Фото: НБУ

Зокрема, у березні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,87 млрд, хоча у березні минулого року вони перевищували $1 млрд.

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у березні впали до $0,81 млрд, що на 25% менше, ніж у березні 2023 року ($1,08 млрд). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $0,54 млрд.

Водночас інші приватні перекази залишились на рівні березня 2023 року і становили $0,33 млрд.

Через офіційні канали в Україну у березні надійшли перекази на $0,46 млрд, через неформальні канали — на $0,41 млрд.