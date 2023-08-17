Банківські рахунки українців блокують за перекази: причина

Рахунки українців ретельно перевіряються представниками банків. Вони блокують їх за сумнівні операції. Стало відомо, хто у зоні ризику.

Банківські рахунки українців блокують за перекази: хто у зоні ризику

Клієнт Monobank повідомив про блокування свого банківського рахунку за переказ із криптовалютної біржі Binance. Він поскаржився на те, що на розгляд заявки знадобиться 60 днів. Чоловік залишив скаргу на сайті "Мінфіну" і уточнив, що йдеться вже про третє блокування за рік:

"Минулі два рази розблокували швидко після надання скріншотів з Binance, проте було урізано місячний ліміт на зарахування і, я так розумію, я потрапив у якийсь "чорний список" їхнього штучного інтелекту".

Клієнт банку зазначив, що цього разу в нього вимагали форму ОК-5. Через тиждень після подання документа він поцікавився ходом розгляду свого питання. Однак йому повідомили, що процес може тривати до 60 днів:

"Так-так, 2 місяці, це не друкарська помилка. З урахуванням комп'ютеризації всіх процесів особисто мені незрозуміло, що можна розглядати так довго".

Представники monobank запевнили, що й самі не люблять бюрократію. Але при цьому на вимогу НБУ банки змушені перевіряти всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам:

"Колеги займаються перевіркою та нададуть інформацію, як тільки вона з'явиться”.

Банківські рахунки українців блокують за перекази: хто у зоні ризику

Як перевіряють банківські рахунки українців

Кожен банк повинен знати інформацію про свого клієнта, зокрема розмір його зарплати та додаткових доходів, а також майновий стан. Також діє ризикорієнтований підхід, повинні перевіряти:

  • операції з громадськими діячами (чиновниками, депутатами всіх рівнів);
  • операції з перевищенням суми 400 тис. грн;
  • фізосіб-підприємців, які зареєструвалися за останні три місяці;
  • клієнтів, які часто обмінюють банкноти та роблять перекази за кордоном.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запропонував клієнтам економити на придбання в рамках акції до 15 вересня.


Леся Ловіцька, Тудей





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