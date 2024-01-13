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2024-01-13
Росіяни витратили не менше $239 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня: підрахунки ЗМІ
Журналісти вказали орієнтовну вартість кожних випущених ракети чи безпілотника.
Російські війська під час масованої атаки по Україні в ніч з 12 на 13 січня застосували озброєнь щонайменше на 239 мільйонів доларів, підрахували журналісти “
Фото ілюстративне© Українська служба інформації
За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у межах нічного удару окупанти випустили по нашій державі 40 повітряних цілей. Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів:
- сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, ціна С-300 становить не менше 2 мільйонів доларів — загалом, як зазначається, 14 млн доларів;
- три дрони-камікадзе Shahed-136/131 по 20-50 тисяч доларів — загалом мінімум 60 тисяч доларів;
- шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" по близько 10 мільйонів доларів — загалом 60 млн доларів;
Максим Царук, ZN.ua