Росіяни витратили не менше $239 млн на удар по Україні в ніч на 13 січня: підрахунки ЗМІ

Журналісти вказали орієнтовну вартість кожних випущених ракети чи безпілотника.

Російські війська під час масованої атаки по Україні в ніч з 12 на 13 січня застосували озброєнь щонайменше на 239 мільйонів доларів, підрахували журналісти “ Економічної правди”, інформує ZN.ua .

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За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у межах нічного удару окупанти випустили по нашій державі 40 повітряних цілей. Вартість усіх цих ракет і БпЛА було визначено, зокрема, з урахуванням даних Forbes для розрахунків щодо попередніх обстрілів: