Тариф на електроенергію з 1 жовтня різко знизили: хто з українців платитиме менше

З 1 жовтня в Україні тариф на електроенергію для споживачів, які використовують електрику для опалення, знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт·год. Це можливо лише за наявності затвердженого проекту електроопалення.

Відповідно до постанови №632 Кабінету Міністрів, загальний тариф залишається на рівні 4,32 грн, але для власників електричного опалення діятиме знижений тариф на перші 2 тисячі кВт·год на місяць.

Знижений тариф буде доступний лише під час опалювального сезону, з 1 жовтня до 30 квітня, інформує Апостроф.

Інші споживачі продовжать платити 4,32 грн за кВт·год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, який вступив в силу з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії двома державними компаніями ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), а також витрати на передачу та розподіл електрики в регіонах, а також постачання споживачам.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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