Біткоїн різко пішов униз, опустившись до $60 326

В п’ятницю, 10 травня, ввечері ціна першої криптовалюти різко пішла вниз. В моменті біткоїн опустився до $60 326. Згодом актив трохи відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Фото: pixabay.com

Сьогодні, 11 травня, на момент написання новини ціна біткоїна становить близько $60. При тому, що ще вчора цифрове золото коштувало $63 000. За добу актив втратив 3,05%.

Що з іншими криптовалютами

Майже всі криптовалюти крім Toncoin (+4,88% за добу) з найбільшою капіталізацією за 24 години також продемонстрували падіння. Найбільше знизилась ціна Solana (-5,43%) та Dogecoin (-4,57%).