JPMorgan інвестував у п’ять спотових біткоїн-ETF

Фінансовий гігант JPMorgan Chase надав Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щоквартальний звіт за формою 13 °F. Згідно з документом, компанія володіє акціями одразу п’яти спотових біткоїн-ETF. Про це повідомляє Incrypted.

JPMorgan інвестував у п’ять спотових біткоїн-ETF

JPMorgan інвестував в такі криптофонди, як:

  • iShares Bitcoin Trust (IBIT);
  • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC);
  • ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO);
  • Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC);
  • Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

Загалом компанія вклала в криптовалютні ETF на базі біткоїна $760. Аналітики зазначають, що на тлі інвестицій компанії Hightower у цей клас активів у розмірі $68 млн, у JPMorgan обмежилися відносно невеликим внеском.

Водночас представники криптоспільноти вважають такий крок компанії позитивним сигналом для галузі. JPMorgan Chase — це транснаціональний фінансовий конгломерат, що є одним з найбільших банків світу. Під його управлінням перебуває $2,6 трлн.





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