JPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley Bank

JPMorgan Chase & Co та PNC Financial Service Group ведуть переговори про придбання SVB Financial Group, якій належав Silicon Valley Bank, пише Axios із посиланням на джерела.

JPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley Bank

Що відомо

Угода передбачає виключення банківського підрозділу Silicon Valley Bank, який зараз перебуває під контролем влади США.

Apollo Management і Morgan Stanley також беруть участь у переговорах. Apollo, зокрема, зацікавлена у фінансуванні угоди або придбанні частини бізнесу збанкрутілого банку.

SVB отримав відсотки від PNC і Royal Bank of Canada, але минулими вихідними регулювальні органи США оголосили заявки на купівлю прогорілого кредитора.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) оголосила крайній термін подання заявок на купівлю збанкрутілого банку 12 березня.





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