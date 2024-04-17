«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому

Знайдений у піриті елемент може викликати нову «золоту лихоманку».

Пірит може містити літій © Didier Descouens/Wikimedia

Пірит – жовтий метал, відомий також як «золото дурнів», виявився не таким і простим. Нове дослідження показало, що він може містити у своєму складі літій – найважливіший елемент у прагненні світу до екологічно чистої енергії. Такого висновку дійшли дослідники, які вивчили родовища гірських порід на сході США , повідомляє Gizmodo, інформує ZN.ua .

Вчені вивчили 15 гірських порід, які утворилися в середньому девоні (близько 390 мільйонів років тому) в Аппалачському басейні США . В результаті вони виявили літій у мінералах піриту у сланцях. Це означає, що "золото дурнів" містить елемент, який позиціонується як об'єкт нової "золотої лихоманки".

«Деяка кількість літію може бути ізольована у піриті в багатих на органіку сланцях. Оскільки пірит є поширеним мінералом в Аппалачському басейні, це може мати значення для розробки сланцевого піриту в девонських відкладеннях, якщо літій виявиться економічно вилученим», - заявили автори дослідження.

Літій є затребуваним матеріалом, оскільки використовується в акумуляторних технологіях. Він стає дедалі популярнішим зі зростанням виробництва електромобілів. Літійові батареї використовуються практично скрізь, від автомобілів до комп'ютерів. Як і кобальт, літій стає дедалі популярнішим для «зеленої» акумуляторної технології.

Але літієві батареї мають недоліки, наприклад, процес вилучення, який впливає на навколишнє середовище, суспільство і права людини, а також реактивність, яка робить їх схильними до займання.

Варто зазначити, що пірит «обманював» вчених раніше. У 2021 році дослідники з'ясували, що він може містити справжнє золото. Але були суттєві відмінності: пірит магнітиться, а золото – ні. Пірит найчастіше набуває чіткої геометричної форми, а золото нагадує гладкі шматки.

Нове дослідження показало, що у піриті може міститися інший цінний метал. Шейлі Бхаттачарія, геохімік осадових порід з Університету Західної Вірджинії та співавтор нового дослідження, заявила, що виявлення літію у піриті – щось «нечуване», хоча залишається відкритим питання, «як літій та пірит можуть бути пов'язані з одним».

Вона також підкреслила, що робити остаточні висновки поки що зарано. Але дослідження дає надію на те, що літій може ховатися на очах, і його можна буде видобувати без необхідності будівництва нових шахт чи бурових майданчиків.