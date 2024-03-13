Призначення субсидії: чи може її отримати особа, яка сплачує добровільні пенсійні внески

Пояснення дали у ПФУ.

Українці, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням субсидії. В Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи може отримати субсидію особа, яка щомісяця сплачує добровільні пенсійні внески, інформує ZN.ua.

Там зазначили, що житлова субсидія призначається, якщо особа сплатила (або сплатили за неї, в тому числі й добровільно) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Отже, якщо протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, особа сплачувала добровільний внесок у сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок (у 2023 році — 1 474 грн), вона маєте право на призначення житлової субсидії.

Мінімальний страховий внесок становить 1 562 грн на місяць з 1 січня 2024 року; 1 760 грн на місяць з 1 квітня 2024 року.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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