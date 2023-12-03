Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"

У жовтні чеська металургійна компанія Vitkovice Steel, яка має російське коріння, заявила про вихід на український ринок. Хоча участь "російської" компанії у відбудові України виглядає суперечливо, цей факт залишився непоміченим державними органами та громадськістю.

За словами представника компанії Vitkovice Steel Антона Макодзьоби, який відповідає за розвиток на українському ринку, вони готові працювати з усіма – як з дрібними покупцями гарячекатаного товстолистового прокату, так і з великими інфраструктурними проектами відновлення. За словами Макодзьоби у коментарі GMK Center, "чехи" планують будувати під свою продукцію склади у Києві, Львові та Дніпрі, інформує Апостроф.

Vitkovice Steel належала компанії Evraz російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Після російського вторгнення у Крим та Донбас у 2014, олігарх змінив структуру власності компанії – він сховав свою частку за 5 кіпрськими офшорними компаніями – Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited і Dawnaly Investments Limited. Ця кіпрська "п’ятірка" відома в Росії, оскільки пов’язана з ВЕБ.РФ – російським державним інвестиційним банком. Сам банк знаходиться під західними санкціями, але його активи у Європі (як Vitkovice Steel), приховані за офшорами, продовжують працювати й здійснювати вплив на європейську економіку.

Представники V?tkovice Steel посідають керівні посади в організації "Форум європейських металургійних виробників", яка є головним лобістом недопущення санкцій щодо російського металургійного сектора.

Про те, що V?tkovice Steel є російською компанію знає чеська влада – у травні 2022, на виконання санкцій ЄС, Чехія заблокуваламайно Vitkovice Steel – через російських власників. Але операційну діяльність компанія не припинила і не змінила склад наглядової ради, до якої входять росіянки Ольга Сєрова та Юлія Касперська-Бірман. Через Касперську-Бірман прослідковується глибина проникнення росіян до європейського бізнесу. Вона була членом ради директорів угорського металургійного заводу ISD DUNAFERR, який викупив російський ВЕБ.РФ.

Фото - структура власності та зв'язків ВЕБ.РФ, угорської ISD DUNAFERR та чеської Vitkovice Steel.

V?tkovice Steel збирається постачати в Україну продукцію, яка вироблена з російських напівфабрікатів - з Нижньотагильського меткомбінату (НТМК) з групи Evraz Абрамовича.

Таким чином, під виглядом західних інвестицій, до України заходить російський бізнес, пов'язаний із державними структурами та найближчим оточенням президента РФ Путіна. Чому на це не звертають уваги відповідні органи – залишається під знаком питання.


Іван Троянов, Апостроф





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