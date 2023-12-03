Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"

У жовтні чеська металургійна компанія Vitkovice Steel, яка має російське коріння, заявила про вихід на український ринок. Хоча участь "російської" компанії у відбудові України виглядає суперечливо, цей факт залишився непоміченим державними органами та громадськістю.

За словами представника компанії Vitkovice Steel Антона Макодзьоби, який відповідає за розвиток на українському ринку, вони готові працювати з усіма – як з дрібними покупцями гарячекатаного товстолистового прокату, так і з великими інфраструктурними проектами відновлення. За словами Макодзьоби у коментарі GMK Center, "чехи" планують будувати під свою продукцію склади у Києві, Львові та Дніпрі, інформує Апостроф .

Vitkovice Steel належала компанії Evraz російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Після російського вторгнення у Крим та Донбас у 2014, олігарх змінив структуру власності компанії – він сховав свою частку за 5 кіпрськими офшорними компаніями – Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited і Dawnaly Investments Limited. Ця кіпрська "п’ятірка" відома в Росії, оскільки пов’язана з ВЕБ. РФ – російським державним інвестиційним банком. Сам банк знаходиться під західними санкціями, але його активи у Європі (як Vitkovice Steel), приховані за офшорами, продовжують працювати й здійснювати вплив на європейську економіку.

Представники V?tkovice Steel посідають керівні посади в організації "Форум європейських металургійних виробників", яка є головним лобістом недопущення санкцій щодо російського металургійного сектора.

Про те, що V?tkovice Steel є російською компанію знає чеська влада – у травні 2022, на виконання санкцій ЄС, Чехія заблокуваламайно Vitkovice Steel – через російських власників. Але операційну діяльність компанія не припинила і не змінила склад наглядової ради, до якої входять росіянки Ольга Сєрова та Юлія Касперська-Бірман. Через Касперську-Бірман прослідковується глибина проникнення росіян до європейського бізнесу. Вона була членом ради директорів угорського металургійного заводу ISD DUNAFERR, який викупив російський ВЕБ. РФ .

Фото - структура власності та зв'язків ВЕБ. РФ , угорської ISD DUNAFERR та чеської Vitkovice Steel.

V?tkovice Steel збирається постачати в Україну продукцію, яка вироблена з російських напівфабрікатів - з Нижньотагильського меткомбінату (НТМК) з групи Evraz Абрамовича.