Гранти на розвиток релокованого бізнесу: хто їх може отримати

Взяти участь у програмі можуть підприємці з двох областей.

Українці можуть розпочати власну справу, отримавши грант від держави або міжнародних організацій. Зокрема, взяти участь у грантовому конкурсі можуть підприємці з Івано-Франківської та Львівської областей, які ведуть або планують вести свою діяльність. У Мінреінтеграції розповіли, хто може подати заявку на участь та як це зробити, інформує ZN.ua.

Гранти на розвиток релокованого бізнесу: хто їх може отримати
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Який розмір гранту можна отримати

Конкурс проводиться чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» за фінансової підтримки USAID.

Переможці можуть отримати такі гранти:

  • До 1000 доларів США для ФОПів, які мають не більше одного найманого працівника.
  • До 5000 доларів США для підприємств, які мають двох і більше найманих працівників.
  • Навчання та менторська підтримка для відібраних учасників (розмір гранту залежатиме від поданої пропозиції та бюджету).

Хто може взяти участь у програмі

У конкурсі можуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства, які відповідають таким умовам:

  • перемістилися/перереєструвалися після 24 лютого 2022 року до Івано-Франківської або Львівської областей із постраждалих від війни територій;
  • очолюються жінками;
  • створені підприємцями з-поміж місцевого населення або ВПО, бізнес яких постраждав внаслідок воєнних дій;
  • очолюються особами або працевлаштовують осіб, які належать до вразливих груп населення.

Як взяти участь у конкурсі

Для участі у конкурсі необхідно заповнити та надіслати грантову заявку. Кінцевий термін подання: 1 листопада 2023 року.

Докладніше про умови конкурсу можна дізнатися за посиланням.

Пріоритет надаватиметься учасникам, які створять додаткові робочі місця, а також готові зробити власний внесок у фінансування своєї грантової заявки.

«А також соціальна спрямованість бізнес-ідеї: надання товарів та послуг найбільш вразливим категоріям населення або надання соціальних послуг, яких бракує громаді», – йдеться у повідомленні.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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