Гранти на розвиток релокованого бізнесу: хто їх може отримати
Взяти участь у програмі можуть підприємці з двох областей.
Українці можуть розпочати власну справу, отримавши грант від держави або міжнародних організацій. Зокрема, взяти участь у грантовому конкурсі можуть підприємці з Івано-Франківської та Львівської областей, які ведуть або планують вести свою діяльність. У Мінреінтеграції
Який розмір гранту можна отримати
Конкурс проводиться чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» за фінансової підтримки USAID.
Переможці можуть отримати такі гранти:
- До 1000 доларів США для ФОПів, які мають не більше одного найманого працівника.
- До 5000 доларів США для підприємств, які мають двох і більше найманих працівників.
- Навчання та менторська підтримка для відібраних учасників (розмір гранту залежатиме від поданої пропозиції та бюджету).
Хто може взяти участь у програмі
У конкурсі можуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства, які відповідають таким умовам:
- перемістилися/перереєструвалися після 24 лютого 2022 року до Івано-Франківської або Львівської областей із постраждалих від війни територій;
- очолюються жінками;
- створені підприємцями з-поміж місцевого населення або ВПО, бізнес яких постраждав внаслідок воєнних дій;
- очолюються особами або працевлаштовують осіб, які належать до вразливих груп населення.
Як взяти участь у конкурсі
Для участі у конкурсі необхідно заповнити та надіслати грантову
Докладніше про умови конкурсу можна дізнатися за посиланням.
Пріоритет надаватиметься учасникам, які створять додаткові робочі місця, а також готові зробити власний внесок у фінансування своєї грантової заявки.
«А також соціальна спрямованість бізнес-ідеї: надання товарів та послуг найбільш вразливим категоріям населення або надання соціальних послуг, яких бракує громаді», – йдеться у повідомленні.