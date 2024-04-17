Нова пошта знизила тариф на доставку для бізнесу

Нова пошта зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова пошта знизила тариф на доставку для бізнесу

Як скористатися

Щоб скористатися зниженим тарифом на доставку, потрібно стати бізнес-партнером Нової пошти та підписати договір на послуги фулфілменту. Це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце, зручне для клієнта.

Окрім того, аби український бізнес міг ще швидше відправляти товари своїм клієнтам, Нова пошта запровадила низку нововведень у фулфілменті.

По-перше, фулфілмент-склади розміщуються прямо на сортувальних терміналах. Тобто відтепер зберігання товарів та обробка замовлень відбувається на тій самій локації, що і сортування відправлень. Це скорочує час на обробку та вдвічі пришвидшує доставку до клієнта. Зараз ми маємо три таких центри — два у Києві та один у Львові.

По-друге, фулфілмент-склади працюватимуть цілодобово. Тобто тепер не тільки приймання, а й обробка та відправлення замовлень відбуватиметься 24/7. Якщо, наприклад, клієнт у Києві замовить товар о 22:15 годині, то вже вночі співробітники фулфілмента приймуть це замовлення, запакують та відправлять. І зранку клієнт зможе отримати його там, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою.





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