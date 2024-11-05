«Укрпошта» запустить доставку кур’єрами та в поштомати

«Укрпошта» в грудні цього року запустить у Києві пілотний проєкт доставки за допомогою кур'єрів і в поштомати. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

Смілянський оголосив, що з наступного року планується запуск послуги по всій Україні.

«Дійсно, будуть кур'єри, будуть поштомати. Ми будемо перетворювати листонош на кур'єра, тому що листоноша — це від слова носити листи. Ну, крім повісток, уже нічого носити», — розповів Смілянський.

За його словами, кур'єри «Укрпошти» будуть із жовтими рюкзаками. Вони також будуть задіяні в заправці поштоматів.

«Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи, логістики. Кур'єри заправляють поштомати. І у людей буде вибір: отримати відправлення у відділенні, у поштоматі або з кур'єрською доставкою», — пояснив Смілянський.