Meest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до Польщі

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest запустила доставку товарів з українських інтернет-магазинів до Польщі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Фото: retailers.ua

Як ідеться у повідомленні поштового оператора, першим його партнером став інтернет-магазин Rozetka.

Що відомо

Серед доступної для доставки продукції — товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму та інші речі широкого попиту.

Відправлення здійснюється за стандартними тарифами оператора, а вартість посилки не має перевищувати 150 євро через митні обмеження Єврозони.

Оплатити товар можна банківською карткою, оформити доставку можна до найближчого пункту видачі чи поштомату. Уточнення способу доставки проводиться при надходженні посилки до Польщі.