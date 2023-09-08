ПриватБанк організував доставку карток Новою поштою

Державний ПриватБанк організував доставку своїх карток Новою поштою. Карту можна буде замовити онлайн через Приват24 та отримати її в будь-якому відділенні Нової пошти.

Картки ПриватБанку тепер можна буде отримати Новою поштою

Про це повідомила прес-служба Приватбанку.

Клієнти ПриватБанку, що з якоїсь причини не можуть відвідати банківське відділення, тепер зможуть замовити будь-яку картку цієї фінансової установи та отримати її через Нову пошту.

Причому отримати нові карти можна буде як через поштомат, так і через відділення Нової пошти. І все це – за рахунок банку. ПриватБанк бере всі витрати на відправку нової картки клієнта на себе. Ця послуга буде безкоштовною для клієнтів, принаймні, до кінця поточного року.

У ПриватБанку також пообіцяли, що невдовзі таку можливість отримають і клієнти банку, які зараз перебувають за кордоном.

Як замовити доставку картки Новою поштою

  • Для цього потрібно зайти на свій профіль Приват24 і вибрати карту, яку ви хочете перевипустити.
  • Потім натискаєте "Замовити картку" та вибираєте місце, де ви хочете її отримати.
  • Перевіряєте, чи правильно внесені дані та після цього натискаєте кнопку "Підтвердити замовлення".
Картки ПриватБанку тепер можна буде отримати Новою поштою

Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, якою ви ще не користувалися. Спочатку потрібно оформити віртуальну (digital) карту, а потім в гаманці замовити її доставку.

Нова пошта буде доставляти наступні картки ПриватБанку:

  • Універсальна";
  • "Універсальна Gold";
  • для виплат (зокрема і пенсійна, для соцвиплат тощо);
  • для виплат Gold (у тому числі і пенсійна, для соцвиплат тощо).

При цьому клієнти ПриватБанку можуть відстежити замовлення в розділі "Статус доставки картки".

Нагадаємо, у ПриватБанку розповіли, чому самовільно збільшують кредитний ліміт на картах деяких клієнтів.


Марченко Любов, Тудей





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