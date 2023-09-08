ПриватБанк організував доставку карток Новою поштою
Державний ПриватБанк організував доставку своїх карток Новою поштою. Карту можна буде замовити онлайн через Приват24 та отримати її в будь-якому відділенні Нової пошти.
Про це повідомила прес-служба Приватбанку.
Клієнти ПриватБанку, що з якоїсь причини не можуть відвідати банківське відділення, тепер зможуть замовити будь-яку картку цієї фінансової установи та отримати її через Нову пошту.
Причому отримати нові карти можна буде як через поштомат, так і через відділення Нової пошти. І все це – за рахунок банку. ПриватБанк бере всі витрати на відправку нової картки клієнта на себе. Ця послуга буде безкоштовною для клієнтів, принаймні, до кінця поточного року.
У ПриватБанку також пообіцяли, що невдовзі таку можливість отримають і клієнти банку, які зараз перебувають за кордоном.
Як замовити доставку картки Новою поштою
- Для цього потрібно зайти на свій профіль Приват24 і вибрати карту, яку ви хочете перевипустити.
- Потім натискаєте "Замовити картку" та вибираєте місце, де ви хочете її отримати.
- Перевіряєте, чи правильно внесені дані та після цього натискаєте кнопку "Підтвердити замовлення".
Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, якою ви ще не користувалися. Спочатку потрібно оформити віртуальну (digital) карту, а потім в гаманці замовити її доставку.
Нова пошта буде доставляти наступні картки ПриватБанку:
- Універсальна";
- "Універсальна Gold";
- для виплат (зокрема і пенсійна, для соцвиплат тощо);
- для виплат Gold (у тому числі і пенсійна, для соцвиплат тощо).
При цьому клієнти ПриватБанку можуть відстежити замовлення в розділі "Статус доставки картки".
Нагадаємо, у ПриватБанку розповіли, чому самовільно збільшують кредитний ліміт на картах деяких клієнтів.