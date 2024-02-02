J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку

Міжнародний інвестбанк J.P. Morgan остаточно вийшов зі справи про оскарження процедури bail-in єврооблігацій Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку

Рішення суду

1 лютого Госпсуд Києва розглянув та задовольнив клопотання J.P. Morgan про відкликання свого позову в рамках цієї справи. J.P. Morgan був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати недійсною процедуру націоналізації Приватбанку bail-in.

Що таке процедура bail-in

Це примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов'язаних із ними осіб у нові акції. Ця процедура використовується для того, щоб «оздоровити» неплатоспроможний банк.

Передісторія

8 березня 2023 року аналогічний позов проти Приватбанку в рамках цієї справи відкликав міжнародний банк UBS.

«У справі про оскарження bail-in єврооблігацій залишився її ініціатор — маловідома британська компанія Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, якою керує російський бізнесмен Євгеній Йоріх, український ФОП Сазонов Д. В. та компанія Concorde (Bermuda) Limited», — йдеться у повідомленні банку.

Також, 1 лютого судом було повернуто без розгляду раніше подану в межах даної справи спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited.

У Приватбанку нагадали, що завдяки процедурі bail-in під час націоналізації статутний капітал банку було збільшено на 29,4 млрд гривень. Банк Англії визнав цю процедуру у 2021 році, а Лондонський арбітражний суд підтвердив її законність у 2022-му.

Судові засідання по справі Shakoor тривають вже понад два роки.





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