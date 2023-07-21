ВАКС вирішив арештувати ексзаступника генпрокурора та його дружину у межах справи "Укргазбанку"

Запобіжний захід зможуть застосувати після затримання двох підозрюваних.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для колишнього заступника генерального прокурора та його дружини, підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного "Укргазбанку" зі збитками в понад 206 мільйонів гривень. Фігурантам призначено тримання під вартою, повідомила пресслужба Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram, інформує ZN.ua.

ВАКС вирішив арештувати ексзаступника генпрокурора та його дружину у межах справи
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"Після затримання осіб та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – зазначили в САП.

Там також нагадали деталі справи "Укргазбанку". За версією слідчих, керівництво установи протягом 2014-2019 років забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито мали приводити великих клієнтів, і безпідставно перерахували їм понад 206 млн гривень.

"Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку (йдеться про Кирила Шевченка), який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку", – уточнили в прокуратурі.


Максим Царук, ZN.ua





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