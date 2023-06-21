Виробник ЗРК Patriot та крилатих ракет Tomahawk вирішив змінити назву

Компанія провела ребрендинг.

Нещодавно американський оборонний підрядник Raytheon Technologies відмовився від свого столітнього імені. Компанія провела ребрендинг у рамках перегляду корпоративної стратегії. Про це пише Defence News , інформує ZN.ua .

Повідомляється, що виробник зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, крилатих ракет Tomahawk та іншого озброєння тепер називається RTX. Ребрендинг відбувся за три роки після того, як Raytheon об'єдналася з виробником аерокосмічної техніки United Technologies Corp. і утворила компанію Raytheon Technologies. Відтоді акції на біржі торгуються під тікером RTX.

Влітку 2022 року компанія оголосила про перенесення штаб-квартири в Арлінгтон, штат Вірджинія. Цього року було анонсовано плани з реорганізації в три бренди: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.

Реструктуризація необхідна для кращого узгодження бізнесу компанії з пріоритетами клієнтів, підвищення продуктивності та ефективнішого використання ресурсів. Про це навесні заявив Крістофер Каліо, головний операційний директор RTX.