США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів

Про деталі контракту поки нічого не відомо.

Конгрес США ухвалив рішення про можливий продаж Франції ракет Hellfire і супутнього обладнання на суму 203 мільйони доларів. Про це йдеться в заяві Агентства оборонного співробітництва і безпеки США, інформує ZN.ua.

США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів
© Wikimedia commons

На дану суму Франція планує придбати 1515 ракет AGM-114R2 Hellfire. У вартість контракту входять технічна підтримка, документація, допомога в інтеграції та логістичні послуги.

"Запропонований продаж покращить здатність Франції протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом розбудови довгострокового оборонного потенціалу для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення своїх потреб у національній обороні", – зазначили в повідомленні.

Головним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin. Про точні терміни виробництва та поставок новітнього озброєння поки нічого не відомо.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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