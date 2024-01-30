ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку

Інвестиційна компанія ICU отримала близько 949 мільйонів гривень прибутку від арештованих облігацій Сбербанку. Мін'юст подав позов, щоб стягнути з компанії 2 млрд грн. Про це повідомляє Економічна правда.

ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку

Що відбувається

25 лютого 2022 року Національний банк прийняв рішення відкликати ліцензії та ліквідувати банки, що перебували під контролем російської Федерації. Серед них був і «МР Банк» (раніше — «Сбербанк Росії»), яким опосередковано володів уряд країни-агресора.

Після прийнятих НБУ рішень 9 млрд грн у формі ОВДП номінально лишись у компанії ICU та банку «Авангард» й поки влада оформляла юридичні документи й ухвалювала рішення, ICU за рік встигла прокрутити ці активи й за різними оцінками заробити близько 949 мільйонів гривень прибутку.

Суд

Тепер Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку «Авангард» та компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) та їхніх власників — Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

15 грудня Господарський суд Києва розглянув позов в якому Мін'юст вказав, що компанія і банк несвоєчасно перерахували державі активи «МР Банку» (колишній «Сбєрбанк РФ»), тому мають сплатити інфляційні втрати — 1,34 млрд грн та 3% річних — 208,57 млн грн за порушення строків повернення коштів.

«Оскільки за час користування коштами без належних на те підстав, банк їх використав для отримання прибутку, частина з якого, на думку позивача, надалі, спрямована на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам банку — фізичним особам, просить також солідарно стягнути з відповідачів (банк, Пасенюк та Стеценко) отриманий дохід у розмірі майже 630 млн грн», — йдеться в ухвалі.

Суд повернув Мін'юсту заяву посилаючись на те, що Господарський процесуальний кодекс забороняє об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Тобто, по суті справа ще не розглядалась.

Зараз уряд оскаржує рішення першої інстанції в Північному апеляційному господарському суді. Крайнє засідання відбулось 25 січня, однак через відсутність представників відповідачів його перенесли на 30 січня.

Позиція ICU

В ICU вини не визнають, пояснюючи, що «законодавство щодо порядку примусового вилучення було суперечливим» та «містило суттєві прогалини аж до кінця 2022 — початку 2023 років». Саму ж справу, на їхню думку ініціював не уряд.





Интересные новости
Росія відклала будівництво газопроводу до Піднебесної: деталіРосія відклала будівництво газопроводу до Піднебесної: деталі
Обурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владоюОбурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владою
ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярдиЗ лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
Блок рекламы


Похожие новости
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Аналітики чекають від Alibaba зростання прибутку за підсумками другого кварталуАналітики чекають від Alibaba зростання прибутку за підсумками другого кварталу
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Сумщина отримала на фортифікаційні споруди понад 100 млн грн з резервного фонду держбюджетуСумщина отримала на фортифікаційні споруди понад 100 млн грн з резервного фонду держбюджету
Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – РезніковДень війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестиційNeuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій
США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонівСША заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонівСША продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости