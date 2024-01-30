ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку

Інвестиційна компанія ICU отримала близько 949 мільйонів гривень прибутку від арештованих облігацій Сбербанку. Мін'юст подав позов, щоб стягнути з компанії 2 млрд грн. Про це повідомляє Економічна правда.

Що відбувається

25 лютого 2022 року Національний банк прийняв рішення відкликати ліцензії та ліквідувати банки, що перебували під контролем російської Федерації. Серед них був і «МР Банк» (раніше — «Сбербанк Росії»), яким опосередковано володів уряд країни-агресора.

Після прийнятих НБУ рішень 9 млрд грн у формі ОВДП номінально лишись у компанії ICU та банку «Авангард» й поки влада оформляла юридичні документи й ухвалювала рішення, ICU за рік встигла прокрутити ці активи й за різними оцінками заробити близько 949 мільйонів гривень прибутку.

Суд

Тепер Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку «Авангард» та компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) та їхніх власників — Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

15 грудня Господарський суд Києва розглянув позов в якому Мін'юст вказав, що компанія і банк несвоєчасно перерахували державі активи «МР Банку» (колишній «Сбєрбанк РФ »), тому мають сплатити інфляційні втрати — 1,34 млрд грн та 3% річних — 208,57 млн грн за порушення строків повернення коштів.

«Оскільки за час користування коштами без належних на те підстав, банк їх використав для отримання прибутку, частина з якого, на думку позивача, надалі, спрямована на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам банку — фізичним особам, просить також солідарно стягнути з відповідачів (банк, Пасенюк та Стеценко) отриманий дохід у розмірі майже 630 млн грн», — йдеться в ухвалі.

Суд повернув Мін'юсту заяву посилаючись на те, що Господарський процесуальний кодекс забороняє об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Тобто, по суті справа ще не розглядалась.

Зараз уряд оскаржує рішення першої інстанції в Північному апеляційному господарському суді. Крайнє засідання відбулось 25 січня, однак через відсутність представників відповідачів його перенесли на 30 січня.

Позиція ICU

В ICU вини не визнають, пояснюючи, що «законодавство щодо порядку примусового вилучення було суперечливим» та «містило суттєві прогалини аж до кінця 2022 — початку 2023 років». Саму ж справу, на їхню думку ініціював не уряд.