За перше півріччя Укрнафта отримала 10,6 мільярда чистого прибутку

У першому півріччі 2024 року Укрнафта отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фото: ukrnafta.com

«Результати підтверджено аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine», — повідомили в компанії.

Товариство за цей період сплатило 20,2 млрд грн до державного бюджету у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку та митних платежів.

«Загалом від початку державного управління та старту роботи нового менеджменту наприкінці 2022 року і станом на поточний момент підприємство отримало майже 40 млрд грн прибутку», — зазначив директор Укрнафти Сергій Корецький.