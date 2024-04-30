Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень

Основна частка у зростанні зобов\'язань – пільгові кредити для бюджету

Державний борг України збільшився у перерахунку на гривневий еквівалент на 7,4 мільярда гривень. Це приблизно 5% від загальних боргових зобов\'язань України. В основному ці гроші необхідні для макроекономічної підтримки. В цілому держборг на кінець березня складав 5,9 трильйона гривень чи $151,1 млрд, повідомляє Данило Гетманцев, очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує ZN.ua.

Структуру боргу можна дізнатись з інфографіки, яка показує, що найбільшу частку складають борг перед міжнародними інституціями та зобовязання держави по ОВДП - 29,4 і 27,3 відсотка, відповідно.

Данило Гетманцев/Telegram

Звідки гроші у борг і хто рятує бюджет України під час війни?

Збільшення національного боргу насамперед пов\'язані з тим, що суттєво зросла міжнародна допомога Україні у вигляді пільгових кредитів:

  • $4,84 млрд – ЄС;
  • $0,88 млрд – МВФ;
  • $1,47 млрд. – Канада;
  • $1,41 млрд – Японія;
  • $0,52 млрд. – Велика Британія.

“Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,19 трлн. грн.), у валютному еквіваленті – на 62% (+57,7 млрд. дол.)”, – повідомляє очільник бюджетного комітету Верховної Ради.

У квітні цього року від іноземних партнерів до державного бюджету надійшло два транші. Зокрема – 118 млн дол. США на безповоротній основі від уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров\'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

24 квітня до держбюджету надійшов другий транш в рамках перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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