Підрядники USAID попереджають про зупинку роботи та судові позови з мільйонними боргами

Підрядники, яким Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) заборгувало сотні мільйонів доларів, попереджають, що їм, можливо, доведеться закритися. Крім того, вони ризикують отримати судові позови в країнах, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

Підрядники USAID попереджають про зупинку роботи та судові позови з мільйонними боргами
Фото: suspilne.media

Одна велика фірма навіть каже, що американські банки не позичатимуть їй більше грошей через побоювання, що уряд США не виконає своїх зобов’язань щодо фінансування.

Звинувачення, серед яких погрози фізичної розправи над іноземними співробітниками через несплачені борги, були висунуті в нових судових документах у понеділок.

Вони стосуються однієї з кількох справ, спрямованих на скасування 90-денного замороження фінансування та роботи закордонної допомоги, запровадженого адміністрацією Трампа, що спричинило хаос у глобальному секторі гуманітарної допомоги.

За даними Ради професійних послуг, агентство заборгувало підрядникам щонайменше $500 млн на початку лютого, що загрожує банкрутством багатьом дрібним компаніям.

У вівторок після обіду суддя зобов'язав уряд США виплатити борги до опівночі середи, але уряд США через кілька годин подав апеляцію на це рішення. Позивачі неодноразово заявляли, що адміністрація Трампа не виконувала рішення суду.

USAID розпоряджалося приблизно $43 млрд у 2023 році. Агентство працює переважно через підрядників, які виконують проєкти від його імені по всьому світу — деякі фірми виконують проєкти розвитку на сотні мільйонів доларів щороку, переважно з низькою маржою.

Трамп проти USAID

Президент США Дональд Трамп і його радник-мільярдер Ілон Маск, який очолює так званий Департамент ефективності уряду (DOGE), стверджують, що USAID слід закрити.

Адміністрація президента відправила більшість із 10 співробітників USAID в адміністративну відпустку та скасувала десятки контрактів, що вплинуло на проєкти від Африки до України та призвело до втрати сотень робочих місць у США.

Борги компаній

Один із позивачів, компанія DAI Global LLC, яка розташована неподалік від Вашингтона, у Бетесді, штат Меріленд, заявила, що не отримала жодних платежів на суму $115 млн, які заборгувало USAID, причому $70 млн прострочені щонайменше на 30 днів.

DAI заявила, що була змушена звернутися до «небанківського кредитора, який спеціалізується на складних ситуаціях», оскільки уряд США не сплатив заборгованість.

DAI, яка вже звільнила понад 500 співробітників у США, заявила, що тепер їй загрожують штрафи, податкові санкції та судові позови з боку кількох постачальників.

Крім того, компанія може зіткнутися з судовими позовами, якщо вона буде змушена тимчасово відсторонити ще 4 000 співробітників за кордоном без збереження заробітної плати в порушення місцевого трудового законодавства.

Інша компанія Chemonics International Inc., яка за останні 50 років реалізувала понад 1 000 іноземних програм допомоги в більш ніж 100 країнах, заявила в середині лютого, що має борг в понад $100 млн.





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