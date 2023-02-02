"Армії відновлення": де залучають, на які роботи та скільки платять

Держава вже виплатила понад 30 млн. грн.

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Держава виплатила безробітним за виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту «Армія відновлення» понад 30 млн. грн. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«На сьогоднішній день до «Армії відновлення» залучено вже понад 5 тисяч безробітних у 10 областях. Держава виплатила їм за виконання суспільно корисних робіт понад 30 млн. грн., у тому числі з початку 2023 року - 6,3 млн. грн. Цього року уряд збільшив фінансування на виконання таких робіт до 104 млн. грн. І сподіваємося, що інші регіони, в яких ще не провадяться суспільно корисні роботи, найближчим часом приєднаються до цього проекту, а в областях, де вони вже розпочаті, активніше залучатимуть до них безробітних», — розповіла Тетяна Бережна.

За виконання таких робіт вони одержують не менше 6700 грн.

За її словами, серед безробітних, яких залучають до «Армії відновлення», є як чоловіки, так і жінки майже рівної пропорції. Більшість із них — люди у найбільш працездатному віці 35-50 років, за професійною групою це переважно кваліфіковані робітники (сільського та лісового господарства, робітники з інструментом, працівники з обслуговування технологічного обладнання та машин).

В яких регіонах залучено найбільше безробітних

До виконання таких робіт найбільше безробітних зараз залучено у Полтавській області – майже 1500 осіб, Сумській – понад 1000 осіб, Київській – понад 900 осіб, Донецькій – 710 осіб.

Види робіт

Робота залежить від потреб конкретного регіону. Зокрема, безробітних залучають до розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, облаштування підвальних приміщень під притулок, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.


Олена Середа, ZN.ua





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