Світовий банк порахував, скільки приватних інвестицій може залучити Україна «без реформ» і з ними

«Без реформи» Україна може залучити лише 18% від потреб в інвестиціях.

Реальні реформи можуть сприяти залученню в Україну до 130 мільярдів доларів приватного фінансування на відновлення. Про це свідчать дані звіту IFC та Світового банку "Можливості залучення приватного сектора до зеленого та сталого відновлення України", пише ЕП.

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Зазначається, що друга Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення (RDNA2), проведена у березні, визначила, що для відновлення Україні необхідні інвестиції на суму 411 млрд дол, інформує ZN.ua .

Експерти оцінили сценарій "без реформ", який спостерігався до початку повномасштабної війни. У цьому випадку сума залучених приватних інвестицій оцінюється у більш ніж 73 млрд дол, або 18% від потреб в інвестиціях, визначених Світовим банком.

За умовами сценарію, коли український уряд прискорює економічні реформи, регулює галузеві потреби та поглиблює європейську інтеграцію, Україна могла б побачити надходження до країни інвестицій приватного сектору у розмірі майже 130 млрд. доларів. Ця сума може покрити близько однієї третини потреб, визначених у RDNA2.

Зазначається, що також реформи допомогли відкрити шлях для додаткових інвестицій приватного сектору ще на 282 млрд дол, які могли б прискорити подальший розвиток України.

У звіті IFC та Світовий банк визначили реформи, які мають найбільший потенціал у таких галузях економіки: