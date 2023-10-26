Світовий банк порахував, скільки приватних інвестицій може залучити Україна «без реформ» і з ними

«Без реформи» Україна може залучити лише 18% від потреб в інвестиціях.

Реальні реформи можуть сприяти залученню в Україну до 130 мільярдів доларів приватного фінансування на відновлення. Про це свідчать дані звіту IFC та Світового банку "Можливості залучення приватного сектора до зеленого та сталого відновлення України", пише ЕП.

Світовий банк порахував, скільки приватних інвестицій може залучити Україна «без реформ» і з ними
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Зазначається, що друга Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення (RDNA2), проведена у березні, визначила, що для відновлення Україні необхідні інвестиції на суму 411 млрд дол, інформує ZN.ua.

Експерти оцінили сценарій "без реформ", який спостерігався до початку повномасштабної війни. У цьому випадку сума залучених приватних інвестицій оцінюється у більш ніж 73 млрд дол, або 18% від потреб в інвестиціях, визначених Світовим банком.

За умовами сценарію, коли український уряд прискорює економічні реформи, регулює галузеві потреби та поглиблює європейську інтеграцію, Україна могла б побачити надходження до країни інвестицій приватного сектору у розмірі майже 130 млрд. доларів. Ця сума може покрити близько однієї третини потреб, визначених у RDNA2.

Зазначається, що також реформи допомогли відкрити шлях для додаткових інвестицій приватного сектору ще на 282 млрд дол, які могли б прискорити подальший розвиток України.

У звіті IFC та Світовий банк визначили реформи, які мають найбільший потенціал у таких галузях економіки:

  1. Сільське господарство - завершення земельної та іригаційної реформ та зміцнення інститутів, розширення доступу до доступного фінансування, та створення сприятливих умов для впровадження кліматично оптимізованих аграрних технологій могло б залучити приватних інвестицій на суму 30 млрд дол. Ці інвестиції могли б повністю покрити потреби сектора у відновленні. Реформи у секторі харчових продуктів та напоїв могли б згенерувати ще 16 млрд дол інвестицій.
  2. Транспорт та логістика – державні інвестиції та реформування державної політики могли б дати можливість приватному сектору покрити потреби на відновленні на суму близько 7 млрд дол. та відкрити додаткові інвестиційні можливості для приватного сектору ще на 41 млрд дол.
  3. Енергетика та видобувна галузь – реформування державної політики у цих галузях могли б створити умови для інвестицій приватного сектора у розмірі 36 млрд. дол. на відновлення, а також згенерувати додаткові інвестиційні можливості у сумі 132 млрд дол.
  4. Житло – завдяки впровадженню реформ державної політики, фінансової допомоги та посиленню співпраці з регіональними забудовниками та фінустановами обсяг інвестицій з боку домогосподарств може перевищити 30 млрд дол. А також згенерувати інвестиційні можливості на суму 60 млрд дол, які виходять за межі потреб у відновленні.


Олена Середа, ZN.ua





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