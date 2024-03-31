Ідентифікація пенсіонерів: скільки триває процедура

Відповідь дали у ПФУ.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Також у березні відбулася індексація пенсій. Щоб продовжувати отримувати виплати, деякі пенсіонери мають пройти процедуру ідентифікації. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації, інформує ZN.ua.

Ідентифікація пенсіонерів: скільки триває процедура
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Як довго триває ідентифікація

Якщо людина проходити процедуру відеоідентифікації, то тривалість сеансу має бути достатньою для встановлення особи одержувача пенсійної виплати. У ПФУ пояснили, що така ідентифікація орієнтовно триватиме 20 хвилин.

«Водночас за потреби уповноважений працівник, який проводить ідентифікацію особи, може поставити додаткові (у тому числі непрямі) запитання на знання власних ідентифікаційних даних пенсіонера», – наголосили у ПФУ.

У Фонді зазначили, що у такому випадку час проведення відеоідентифікації може бути продовжений.

Раніше у Пенсійному фонді України повідомили, що невідомі особи, представляючись працівниками ПФУ, просять у пенсіонерів – внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають пройти фізичну ідентифікацію, реквізити банківських карток.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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Ідентифікація пенсіонерів: скільки триває процедураІдентифікація пенсіонерів: скільки триває процедура
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