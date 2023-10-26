Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року

Найбільше грошей надійшло для потреб ЗСУ.

Станом на початок жовтня три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд грн. Найбільше коштів збирає платформа United24, повідомляє платформа дл роботи з відкритими даними "Опендатабот", інформує ZN.ua.

Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року
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Зокрема платформа United24 – 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів – трохи більше 3 млрд грн – отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд грн (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Зазначається, що найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ – 7,06 млрд грн (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн грн на 76 млн грн.

Водночас фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд – тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд грн, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення.

При цьому Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів – майже 243 млн грн – зібрав у липні. У фонді зазначають, що це пов’язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок. Загалом, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн грн.


Олена Середа, ZN.ua





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