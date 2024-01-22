Стало відомо скільки заробляє гендиректор Укроборонпрому

Герман Сметанін подав декларацію за 2023 рік.

Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП), що є правонаступником концерну "Укроборонпром", подав декларацію про доходи за 2023 рік, інформує ZN.ua .

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Раніше Герман Сметанін працював директором ДП "Завод імені В.О. Малишева" і також отримував чималу зарплату, що має відображення в декларації.

За час роботи в УОП він з сім'єю переїхав з Харкова до Києва, а у родини з'явилось два автомобілі – зареєстрована на Сметаніна Toyota Land Cruiser Prado 2023 року випуску і Huyndai IX35 2013 року випуску, якою користується його дружина (машина належить її батьку).

Сім'я гендиректора УОП володіє двома квартирами у Харкові, у столиці проживає не у власній квартирі.

За рік Сметанін отримав понад 5 млн грн зарплати – 2,14 млн грн на Заводі ім. Малишева і 2,83 млн грн в Укроборонпромі. Ще 1 млн грн він отримав як дохід від відчуження рухомого майна. Його дружина, письменниця Анфіса Сметаніна заробила 118 000 грн від продажу книжок.

Згідно з декларацією, керівник УОП має готівкою $50 000 і 1,5 млн грн, у банках гроші практично не тримає. Три роки тому він декларував готівку на суму $35 000.

У декларації також вказано, що наприкінці грудня Сметанін задонатив 500 000 грн на закупівлю двох автомобілів для 92-ї окремої штурмової бригади з Харківської області.

Повідомлялось, що Акціонерне товариство “Укроборонпром” розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.

29 грудня Кабмін затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість”, яке є наступником концерну “Укроборонпром”. Призначення наглядової ради це один з ключових етапів реформи корпоративного управління вітчизняного оборонно-промислового комплексу.