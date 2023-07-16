Гроші на Музей Голодомору: депутат нагадав, скільки "музеїв" бізнес вкрав у держави

Він також закликав активніше слідкувати за надходженнями в бюджет.

Багато хто з українців вважає, що задля перемоги війні проти РФ наразі фінансувати потрібно витрати на ЗСУ, а рішення ВР направити 574 млн грн на Музей Голодомору є, як мінімум, бездумним. Однак народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк нагадав бізнесу, що той не платить податки в повній мірі, інформує ZN.ua.

«Вважаю правильно, що піднявся галас і дискусія… І навіть таке, очевидно позитивне рішення для політиків, зустрічає справедливе питання у суспільстві: «А на що ви витрачаєте гроші платників податків?!», - зазначив він у своєму дописі в соцмередаж перед тим, як критикувати бізнес.

Він також визнав, що досить велика сума грошей

«Впевнений, що ви навіть не знали, про те, що тільки за останній тиждень Кабмін перерозподілив коштів більше ніж на 20 млн) І як раз там треба шукати ? найбільші зради. І думаю жоден читач цього тексту не розкаже, як зараз планують витратити 71 млрд з Фонду ліквідації наслідків війни. А Дорожнього фонду на 50+ млрд?», - додав він.

Однак він також зазначив, що за минулий рік «вкрали бюджетних грошей у армії»:

  • з грального ринку на 35-ть музеїв,
  • тютюновий ринок не приніс у бюджет грошей ще на 35-ть музеїв,
  • з палива не прийшло 10-ть музеїв,
  • з алкоголю на 8-м,
  • тільки пару схем Енергоатому генерували в кишені деяких посадовців кешу на 10-ть музеїв,
  • «чорне зерно» десь скромно 5-ть музеїв,
  • схема по продажу аміаку та калію в АРМА тягне ще на 2 музеї,
  • митниці вкрали ще на 210 музеїв.

«Ось вам і рахунок на 310-ть таких музеїв Голодомору. Це дуже консервативна оцінка, якщо піти по всім держпідприємствам хоча б з енергетики, то можна сміло її помножувати… Навіть гірше- тут ці 574 млн хоча б підуть на музей, а там в кишені конкретних людей. Більшість яких досі на посадах… І тому, я закликаю так само активно слідкувати за надходженнями. Це не так цікаво і гучно як закупівлі яєць по 17 грн чи видатки на музей, але повірте, це важливіше для мети «все на Перемогу», - вказав він.


Олена Середа, ZN.ua





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