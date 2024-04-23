Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку

Після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти. З січня 2024 року бізнес продав щонайменше 342 земельні ділянки загальною площею до 1 283 га. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Фото: pixabay.com

За цей період 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менше 100 га.

Наразі Державний земельний кадастр (ДЗК) відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Які компанії в Україні володіють найбільшою кількістю землі

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма «Світанок»: понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року.

На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га.

Трійцю замикає «Землетрейд» — 3 тисячі га.

Варто зазначити, що «Землетрейд» за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія «А.Т.К.» — 284 га.