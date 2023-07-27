Зарплати ІT-cпеціалістів в Україні: хто та скільки заробляє

Українські IT-фахівці вже визнані одними з найкращих у світі. Про зарплати "айтішників" різних спеціалізацій, що працюють на українському ринку, розповіли аналітики DOU.

Для порівняння взяті зарплати менеджерів проектів, фахівців з HR, рекрутингу, навчання, аналітиків, дизайнерів, тестувальників, DevOps/SRE, Data Science та інших спеціалістів зі сфери IT.

В опитуванні взяли участь 4614 технічних та нетехнічних фахівців. Це як айтішники, які зараз перебувають в Україні (їх 4155), так і ті, що виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, але планують повернутися (459 фахівців). Дані 294 фахівців, які живуть за кордоном і не планують повертатися, не враховано. Усі зарплати вказані у доларах США після сплати податків.

Які найпопулярніші IT-спеціальності в Україні

Серед усіх "айтішників" на сьогоднішній день за кількістю лідирують тестувальники та розробники. Також популярними напрямками стали менеджмент проектів (6% українських айтішників), HR/рекрутинг/навчання (5%), аналітика та дизайн (по 4%), а також DevOps (3%).

42% із цих ІТ-фахівців — жінки. Найбільше жінок у HR, рекрутингу та навчанні (90%), Customer Success (71%), серед технічних письменників (69%), у маркетингу та PR (63%), а також у продажах та розвитку бізнесу (62%).

Найбільше новачків зараз серед HTML-кодерів (15% з них працюють менше року за цією спеціалізацією), спеціалістів з продажу (14%), безпеки, Customer Success та ERP/CRM (по 11%), спеціалістів з підтримки користувачів (10 %). Тут переважають чоловіки.

Зарплати IT-фахівців по областям

Продовжують зростати зарплати у досвідчених спеціалістів з менеджменту проектів. У другій половині 2022 року помітно більше стали заробляти Product Managers, у першому півріччі 2023 — Delivery Managers ($4900). Медіанна зарплата Data Scientists за останні півроку зросла на $520 – до $3020.

Підвищення пов'язане зі збільшенням частки фахівців рівня Senior та зменшенням кількості фахівців рівня Junior. З'явилася тенденція до зростання зарплат фахівців з маркетингу (до $1500).

Зарплати аналітиків, дизайнерів, фахівців з HR, рекрутингу та навчання, як і фахівців з підтримки, залишилися без значних змін з початку повномасштабної війни (у середньому $1600).

Найбільша медіанна зарплата в Україні на сьогодні у Director of Engineering – $7300 (+$800 за останні півроку). Зарплати цих фахівців відновилися після падіння через початок повномасштабного вторгнення та вже перевершили рівень грудня 2022 року.

На другому місці Engineering Manager з доходом $6500, що відповідає медіанній зарплаті System Architect. Дещо нижче медіана у СТО ($5500).

Далі йдуть фахівці з менеджменту проектів: Delivery Managers ($4900), Program Managers ($4725). Їхні зарплати відповідають медіанним зарплатам СЕО невеликих компаній ($4700).

Найнижчі зарплати традиційно у сісадмінів ($1100), фахівців з підтримки користувачів ($1000) та HTML-кодерів ($900).

Щодо тестувальників, яких останнім часом стало ще більше в Україні, то їхні зарплати відрізняються по містам. У Чернівцях середня зарплата тестувальника $2400, у Києві – $2200, у Львові – $2000. В інших містах – $1500-1600.

Раніше повідомлялося, що зарплати у Києві у деяких фахівців зросли на 80%.