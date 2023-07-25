Вища освіта в Україні подорожчала: скільки коштує контракт у провідних ВНЗ

Вступна кампанія в Україні продовжується до 31 липня. За даними Держстату, вартість навчання у вишах цього року продовжила зростати. Якщо у 2022 році зростання цін склало 7,2%, то цього року абітурієнтам варто розраховувати ще на +10-20%.

В Україні виросли ціни на навчання: скільки коштує контракт у провідних університетах

Таким чином, середній річний контракт на навчання у вищому навчальному закладі з 25 тисяч гривень має подорожчати до 26,8 тисячі гривень. Точна динаміка цін буде відома на початку вересня, коли Держстат врахує нову вартість контрактів в українських вишах.

На сайтах коледжів та університетів опубліковано вартість навчання на новий навчальний рік. Так, у Києво-Могилянській академії навчання подорожчало від 28% до 82%. Найбільше зросли ціни на факультетах "Інженерія програмного забезпечення" (100 тис. грн.), "Право" (85 тис. грн.), "Економіка" та "Психологія" (по 55 тис. грн.). Як бачимо, ціна коливається в залежності від факультету та напряму.

Водночас у Харківському університеті ім. Каразіна вартість навчання впала. Пов'язано це з відтоком студентів та меншою кількістю встрпників на фоні небезпечної ситуації у місті.

В Україні виросли ціни на навчання: скільки коштує контракт у провідних університетах

На зростання цін на вищу освіту в Україні впливає підвищений попит. Адже багато чоловіків призовного віку поспішають стати студентами та отримати відстрочку від мобілізації. Навіть ті, хто вже давно отримав диплом бакалавра, зараз охоче вступає до магістратури. Середня вартість навчання в магістратурі на сьогоднішній день становить 49 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що українські студенти можуть отримати гранти по 10 тисяч євро для оплати навчання.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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