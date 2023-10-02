Китайський Evergrande продав яхту за 30 млн євро, щоб розплатитися із боргами

На початку цього року один із найбільших китайських забудовників Evergrande продав розкішну супер’яхту приблизно за $32 млн, оскільки кредитори компанії зосередили увагу на офшорних активах компанії. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.

Фото: nerukhomi.ua

Що відомо

Evergrande продала 60-метрову супер’яхту Event у рамках процесу продажу непрофільних активів.

Це призвело до подальшого скорочення непрофільних активів забудовника, оскільки ситуація з дефіцитом грошових коштів погіршилася і забудовник щосили намагався розробити план погашення боргу.

Оскільки засновник і голова Evergrande Хуей Ка Ян наразі перебуває під слідством, аналітики та інвестори задаються питанням, хто керуватиме діяльністю компанії і що станеться з планом реструктуризації офшорного боргу.