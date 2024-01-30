Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд

Суд у Гонконгу ухвалив рішення про ліквідацію китайського гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group. Наслідки цього кроку, швидше за все, прокотиться фінансовими ринками Китаю. Про це пише Reuters.

Фото: nerukhomi.ua

Що відомо

Суддя Лінда Чан ухвалила рішення ліквідувати забудовника з найбільшою заборгованістю у світі — загальна сума його зобов'язань перевищує $300 мільярдів. Чан зазначила, що Evergrande не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації більш ніж через два роки після дефолту з облігацій і після декількох судових слухань.

До початку судового засідання акції Evergrande падали приблизно на 20%.

Після рішення суду торги акціями China Evergrande та її доньок China Evergrande New Energy Vehicle Group та Evergrande Property Services було припинено.