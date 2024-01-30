Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
Суд у Гонконгу ухвалив рішення про ліквідацію китайського гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group. Наслідки цього кроку, швидше за все, прокотиться фінансовими ринками Китаю. Про це
Що відомо
Суддя Лінда Чан ухвалила рішення ліквідувати забудовника з найбільшою заборгованістю у світі — загальна сума його зобов'язань перевищує $300 мільярдів. Чан зазначила, що Evergrande не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації більш ніж через два роки після дефолту з облігацій і після декількох судових слухань.
До початку судового засідання акції Evergrande падали приблизно на 20%.
Після рішення суду торги акціями China Evergrande та її доньок China Evergrande New Energy Vehicle Group та Evergrande Property Services було припинено.