«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду

Апеляційний суд підтримав «Українську біржу», рішення про анулювання її ліцензії призупинене. Про це повідомляє пресслужба біржі.

«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.

«Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі. Водночас ми продовжуємо оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку», — йдеться в повідомленні біржі.

Дата відновлення торгів стане відома пізніше.

Нагадаємо, що «Українська біржа» з 8 липня припинила роботу внаслідок анулювання ліцензій. Причиною стала наявність підсанкційної особи серед бенефіціарів.





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«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду
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