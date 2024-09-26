«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду

Апеляційний суд підтримав «Українську біржу», рішення про анулювання її ліцензії призупинене. Про це повідомляє пресслужба біржі.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.

«Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі. Водночас ми продовжуємо оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку», — йдеться в повідомленні біржі.

Дата відновлення торгів стане відома пізніше.

Нагадаємо, що «Українська біржа» з 8 липня припинила роботу внаслідок анулювання ліцензій. Причиною стала наявність підсанкційної особи серед бенефіціарів.