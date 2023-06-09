«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
Верховний Суд Нідерландів виніс рішення щодо «скіфського золота».
Верховний Суд Нідерландів підтвердив, що «скіфське золото» необхідно повернути Україні, а не до музеїв окупованого Росією Криму,
Археологічний музей в Амстердамі позичив експонати з кримських музеїв для власної виставки, яка мала відбуватися з лютого по серпень 2014 року. Однак у березні 2014 РФ анексувала український півострів. Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і Нідерланди не визнали цього відокремлення і приналежності до Росії.
Частину експонатів повернули до київського музею, а щодо решти постала проблема: юридично експонати належать Україні, тому повертати їх в кримські музеї, які перебувають під окупаційною російською владою, було б неправильно. При цьому музеї в Криму вимагали повернути їм ці експонати. У зв’язку з цим амстердамський музей Алларда Пірсона, в якому перебувають експонати, вирішив віддати їх тим, кому дозволить суд.