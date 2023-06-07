Акції Coinbase обвалилися на 9,1% після того, як SEC подала до суду на Binance

Акції криптобіржі Coinbase завершили торги 5 червня падінням на 9,1%. Так ринок відреагував на позов Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти конкуруючої Binance та її голови Чанпен Чжао. Про це повідомляє Forklog.

Фото: amlintelligence.com

У момент падіння капіталізації перевищило 13,5%.

У чому звинувачують Binance

«Мінфін» писав, що Комісія звинувачує відповідачів у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

Голова SEC Гері Генслер заявив, що Чжао та Binance брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Зокрема, SEC звинуватила Чжао та Binance у тому, що вони таємно допомагали великим американським клієнтам торгувати на Binance у той час, як публічно заявляли про заборону транзакцій користувачам зі США .

Також, за версією регулятора, Чжао та Binance таємно контролювали операції Binance.US, яку було заявлено як окрему незалежну торгову платформу для американських інвесторів. Комісія стверджує, що з липня 2017 року біржа заробила щонайменше $11,6 млрд.

Крім того, SEC стверджує, що Binance та Чжао об'єднували та перенаправляли активи клієнтів на свій розсуд, у тому числі на користь організації Sigma Chain, якою володіє Чжао.

Крім того, комісія стверджує, що Binance та Чжао приховали змішання активів інвесторів на мільярди доларів. Ці гроші, вважає SEC, відправлялися компанії Merit Peak Limited, яка також належить Чжао.