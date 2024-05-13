Акції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший квартал

IT-гігант EPAM Systems 9 травня опублікував фінансовий звіт за перший квартал 2024 року. Після чого акції компанії обвалилися з $249 до $181. Про це свідчать дані Finance Yahoo.

Акції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший квартал
Фото: facebook.com/designbrewphl

На останньому закритті торгів вартість акцій EPAM становила $181,93. За рік максимальна ціна акцій була на рівні $317,50.

Квартальний звіт EPAM

Протягом першого кварталу 2024 року в рамках програми викупу акцій компанія викупила 396 тисяч акцій за $120,6 млн.

За даними квартального звіту EPAM, доходи компанії впали порівняно з першим кварталом минулого року на 3,8% або на $45,5 млн — з $1,21 млрд до $1,16 млрд.

Проте у компанії збільшився чистий дохід на 13,9% або на $14 млн порівняно з першим кварталом 2023 року.

Протягом січня-березня 2024 року в EPAM зріс чистий прибуток — до $116 млн. Це на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року ($102 млн).

Прогноз на 2024 рік

Раніше EPAM прогнозувала зростання доходів у 2024 році (в межах від 1% до 4%). Однак поки компанія не бачить передумов для цього і переглянула свій прогноз.

Очікується, що річний виторг знизиться приблизно на 1,4% і становитиме орієнтовно від $4,57 млрд до $4,67 млрд.

У другому кварталі EPAM очікує виторг у розмірі від $1,13 до $1,14 млрд.





Интересные новости
Німеччина надає грант €45 млн для відновлення української енергетики – міністерка розвитку Німеччини
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки
Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%
Приватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсаційПриватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій
Блок рекламы


Похожие новости
Огляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance ResearchОгляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance Research
Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
Біткоїн-кит прокинувся після 12 років сплячкиБіткоїн-кит прокинувся після 12 років сплячки
НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними данимиНБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними
Citigroup звільнить понад сім тисяч працівників: акції корпорації падаютьCitigroup звільнить понад сім тисяч працівників: акції корпорації падають
Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижніНафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні
Аналітики чекають від Alibaba зростання прибутку за підсумками другого кварталуАналітики чекають від Alibaba зростання прибутку за підсумками другого кварталу
Мешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітикиМешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітики
Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт ІзмаїлаСвітові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла
«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу
Последние новости
Подгружаем последние новости