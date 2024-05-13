Акції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший квартал

IT-гігант EPAM Systems 9 травня опублікував фінансовий звіт за перший квартал 2024 року. Після чого акції компанії обвалилися з $249 до $181. Про це свідчать дані Finance Yahoo.

Фото: facebook.com/designbrewphl

На останньому закритті торгів вартість акцій EPAM становила $181,93. За рік максимальна ціна акцій була на рівні $317,50.

Квартальний звіт EPAM

Протягом першого кварталу 2024 року в рамках програми викупу акцій компанія викупила 396 тисяч акцій за $120,6 млн.

За даними квартального звіту EPAM, доходи компанії впали порівняно з першим кварталом минулого року на 3,8% або на $45,5 млн — з $1,21 млрд до $1,16 млрд.

Проте у компанії збільшився чистий дохід на 13,9% або на $14 млн порівняно з першим кварталом 2023 року.

Протягом січня-березня 2024 року в EPAM зріс чистий прибуток — до $116 млн. Це на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року ($102 млн).

Прогноз на 2024 рік

Раніше EPAM прогнозувала зростання доходів у 2024 році (в межах від 1% до 4%). Однак поки компанія не бачить передумов для цього і переглянула свій прогноз.

Очікується, що річний виторг знизиться приблизно на 1,4% і становитиме орієнтовно від $4,57 млрд до $4,67 млрд.

У другому кварталі EPAM очікує виторг у розмірі від $1,13 до $1,14 млрд.