Citigroup звільнить понад сім тисяч працівників: акції корпорації падають
Американська фінансова корпорація Citigroup Inc розпочинає найбільшу за 20 років реструктуризацію. Компанія планує звільнити 10% з топ-менеджмента й 7 тисяч співробітників. Про це
Внутрішня реорганізація банківської групи передбачає скорочення 300 посад старших менеджерів, аби спростити структуру корпорації.
Citigroup планує відмовитись від двох основних операційних підрозділів фірми та зосередиться натомість на п'яти ключових бізнесах: торгівлі, банківській справі, послугах, управлінні капіталом і споживчих пропозиціях у США.
Окрім звільнення менеджерів, корпорація також скоротить 7 тис працівників. В бюджет вже заклали суму на вихідну допомогу, яка становить $650 млн. Скорочення розпочнуться на початку 2024 року.
На тлі інформації про масові звільнення, акції компанії почали падати. На момент написання матеріалу вартість становила $45,26 (-0,22%).
Довідка
Citibank — найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.