Citigroup звільнить понад сім тисяч працівників: акції корпорації падають

Американська фінансова корпорація Citigroup Inc розпочинає найбільшу за 20 років реструктуризацію. Компанія планує звільнити 10% з топ-менеджмента й 7 тисяч співробітників. Про це пише Bloomberg.

Фото: candorium.com

Внутрішня реорганізація банківської групи передбачає скорочення 300 посад старших менеджерів, аби спростити структуру корпорації.

Citigroup планує відмовитись від двох основних операційних підрозділів фірми та зосередиться натомість на п'яти ключових бізнесах: торгівлі, банківській справі, послугах, управлінні капіталом і споживчих пропозиціях у США .

Окрім звільнення менеджерів, корпорація також скоротить 7 тис працівників. В бюджет вже заклали суму на вихідну допомогу, яка становить $650 млн. Скорочення розпочнуться на початку 2024 року.

На тлі інформації про масові звільнення, акції компанії почали падати. На момент написання матеріалу вартість становила $45,26 (-0,22%).

Довідка