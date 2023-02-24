Ілон Маск потрапив до суду через «зарплату» в $56 мільярдів

Вчора суд штату Делавер заслухав заключні аргументи щодо компенсаційного пакета Tesla Ілона Маска, який зараз оцінюється приблизно в $56 млрд і відомий як найбільша в історії плата топменеджеру. Про це повідомляє Укравтопром.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

У позові одного з акціонерів Tesla йдеться, що плата Маску виходить за межі розумного судження, а компанія не вимагала від генерального директора роботи в Tesla повний робочий день.

Зі свого боку адвокати Ілона Маска стверджують, що компенсаційний пакет керівнику компанії був виправданим, оскільки ніхто інший не зміг би підвищити вартість Tesla так, як це зробив Маск. Така оплата була необхідна, щоб Маск зосередився на компанії, а акціонери отримали вигоду від його лідерства, яке в десятки разів підвищило ціни на акції Tesla.

Варто зазначити, що Ілон Маск не отримує зарплату в її класичному вигляді, його платіжний пакет дозволяє купувати 1% акцій Tesla зі значною знижкою кожного разу, коли досягаються цільові та фінансові показники.

За словами адвокатів, Tesla досягла всіх 12 поставлених цілей, а вартість компанії зросла до $1 трлн у 2021 році з $50 млрд, коли було укладено пакет.

Маск, який також керує ракетною компанією SpaceX, сказав суду, що розглядав платіжний пакет як спосіб реалізувати свої амбіції щодо міжпланетних подорожей.