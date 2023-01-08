Борг держави перед громадянами за невиконаними судовими рішеннями наблизився до 7 млрд грн

У 2022 році державі виконала судові рішення, які стосуються соціальних виплат, на 1 відсоток від необхідного, інформує ZN.ua.

Борг держави перед громадянами за невиконаними судовими рішеннями наблизився до 7 млрд грн
© Державна судова адміністрація України/facebook

Загальний борг держави щодо судових рішень, виконання яких гарантовано законодавством, станом на 27 грудня 2022 року склав 6 724 264 251,92 грн. Це випливає з інформації Держказначейства, пише "Судово-юридична газета".

З цієї суми державі у 2022 році вдалося виконати своїх зобов’язань лише на 89,6 млн гривень, тобто, трохи більше, ніж 1% від необхідного.

Зауважимо, що йдеться про судові рішення, які стосуються соціальних виплат на користь, зокрема інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій, осіб, які брали участь у ліквідації або постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС тощо.

Стосовно відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб, то тут вдалося компенсувати українцям лише 135 млн гривень.


Лія Ільченко, ZN.ua





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