Південна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхем

Південна Корея готує пакет підтримки інвестицій та досліджень у галузі мікросхем на суму понад 10 трильйонів вон (7,30 млрд доларів). Про це пише Reuters.

Південна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхем

Міністр фінансів Чхве Санг-Мок заявив, що уряд незабаром оголосить деталі пакету заходів, який націлений на виробників чипів, обладнання та компанії, що працюють без виробництва по всьому ланцюжку поставок напівпровідників.

Програма може включати пропозиції кредитів і створення нового фонду, що фінансується державними і приватними фінансовими установами, заявив Чой на зустрічі з керівниками вітчизняних виробників обладнання для виробництва мікросхем.

Південна Корея також будує мегакластер з виробництва мікросхем на півдні від своєї столиці Сеула, який вона позиціонує, як найбільший у світі високотехнологічний комплекс.

Президент Юн Сок Йол пообіцяв спрямувати всі можливі ресурси на перемогу у «війні» за чіпи, пообіцявши податкові пільги для інвестицій.





Интересные новости
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
Німеччина надає грант €45 млн для відновлення української енергетики – міністерка розвитку Німеччини
Приватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсаційПриватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій
"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки
Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Apple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрдApple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрд
ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житлаЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — PoliticoНорвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Промисловість Німеччини переносить виробництво в Східну Європу – ВloombergПромисловість Німеччини переносить виробництво в Східну Європу – Вloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости