Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки

Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

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Уряд Нідерландів у понеділок, 15 квітня, додатково виділяє 4,4 млрд євро на гуманітарну та військову підтримку України у 2024-2026 роках, інформує пресслужба уряду країни, інформує ZN.ua .

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані", - йдеться в повідоменні.

Окрім цього, Нідерланди також погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення своєї протиповітряної оборони та виробництво боєприпасів для власної армії.