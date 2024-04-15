Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки

Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
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Уряд Нідерландів у понеділок, 15 квітня, додатково виділяє 4,4 млрд євро на гуманітарну та військову підтримку України у 2024-2026 роках, інформує пресслужба уряду країни, інформує ZN.ua.

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані", - йдеться в повідоменні.

Окрім цього, Нідерланди також погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення своєї протиповітряної оборони та виробництво боєприпасів для власної армії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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