Новостей.COM ⇒
2024-04-15
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.
© www.destentor.nl
Уряд Нідерландів у понеділок, 15 квітня, додатково виділяє 4,4 млрд євро на гуманітарну та військову підтримку України у 2024-2026 роках, інформує
"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані", - йдеться в повідоменні.
Окрім цього, Нідерланди також погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення своєї протиповітряної оборони та виробництво боєприпасів для власної армії.
Анна Конюченко, ZN.ua